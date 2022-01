Vincent Kompany: «Impossible de sous-estimer le Standard avant un Clasico»

Symboliquement et émotionnellement, difficile de faire mieux pour Anderlecht et le Standard qu’une reprise de la compétition par un Clasico. Le match le plus attendu par les supporters des deux camps lors de chaque saison. Dans les rangs anderlechtois, où on avait pris la décision de rester au pays dès fin décembre, seul le Covid est venu perturber quelque peu la préparation. « Ce n’est pas évident », confirme Vincent Kompany qui a récupéré Magallan jeudi alors qu’Ashimeru sortira de quarantaine ce samedi. « On a réussi à contrôler le Covid et on disposera, grosso modo, d’un groupe au complet pour la venue du Standard. »