Le cas du philosophe Peter Boghossian

Peter Boghossian, un autre fondateur de l’UATX, a bruyamment claqué la porte de sa chaire professorale à la Portland State University. Boghossian est philosophe et partisan de la méthode socratique, gauchiste déclaré, athée et libéral. Dans ses cours d’esprit critique, il confrontait ses étudiants à des partisans de la Terre plate ou à des climatosceptiques, mais aussi à des représentants du mouvement Occupy Wall Street. Il estimait que sa mission était de leur faire connaître les idéologies les plus extrêmes et étrangères aux leurs.