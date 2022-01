Des professeurs ostracisés pour transphobie, islamophobie... créent leur propre université au Texas

Créée le 8 novembre, l’université d’Austin a été pensée comme un remède à la « cancel culture » et au « wokisme ». Une Alma Mater présentée comme le lieu d’un combat pour la liberté dans l’Etat américain des porteurs d’armes, des fans du Ku Klux Klan et des électeurs de Trump.

Nous ne pouvons pas attendre des universités réputées qu’elles s’améliorent d’elles-mêmes. Alors, nous allons créer la nôtre. » C’est ainsi que Pano Kanelos, docteur en littérature et en philosophie politique et ancien président du St. John’s College d’Annapolis, a annoncé le 8 novembre dernier la création de l’université d’Austin (UATX). Qui a été pensée comme un remède aux maux contemporains de l’enseignement américain : la cancel culture, la censure et la politisation des cours. Une plaisanterie ? L’établissement a déjà rassemblé dix millions de dollars de dotations privées, reçu plus de mille candidatures d’enseignants, et les premiers cursus débuteront cette année. Parmi les donateurs, on trouve Elon Musk.