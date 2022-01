Edward Still: «L’Antwerp, c’est un des plus gros défis de la saison»

Après un bon stage de préparation en Turquie, le Sporting de Charleroi va débuter sa deuxième partie de saison par un gros morceau ce dimanche à l’Antwerp. « C’est une très bonne équipe qui a toujours le même coach et un noyau quasiment identique, même s’il y a quelques nouveaux. Les Anversois possèdent quelques joueurs clés qui savent faire la différence. Ce déplacement sera un des plus gros défis de la saison, même s’il n’y a pas de public », pointe Edward Still.

Et même s’il y aura des inconnues, notamment liées aux potentiels cas de Covid-19, Edward Still ne s’en inquiète pas outre-mesure. « Le fait que l’Antwerp ait une identité de jeu très clair et des postes dédoublés partout fait que même s’il devait avoir 1à cas de Covid, on aurait une équipe similaire face à nous. Mais c’est clair que le climat actuel fait que c’est plus que jamais sur nous qu’on doit être concentré. »