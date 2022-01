La RTBF offre une «porte d’entrée unique» à ses contenus

Dans le cadre de sa transformation digitale, la RTBF se dote d’un nouveau site et d’une nouvelle appli qui mettent davantage l’accent sur les contenus maison et sur la découverte au sens large.

Si la rentrée de janvier n’aura pas vu se bousculer les nouveautés au portillon sur les chaînes de la RTBF, il y a du changement dans l’air. Mardi prochain, le site web www.rtbf.be s’offre un nouveau visage, après 5 années de bons et loyaux services à l’ancienne formule. Une évolution qui s’accompagne de la mise à disposition, début février, d’une nouvelle application mobile. Nom de code interne : Osoa, pour One Site One App, qui marque la volonté de rassembler l’ensemble de l’offre digitale de la RTBF sur la même interface avec une appellation unique pour tous, internautes ou mobinautes.