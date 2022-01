L’imam Toujgani expulsé: les propos d’un élu CDH provoquent une vive polémique

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a retiré le permis de séjour, le 12 octobre, de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek. La décision a été prise selon son cabinet « sur la base d’informations provenant des services de sécurité », et « en raison de signes d’un grave danger pour la sécurité nationale ». Rendue publique par la VRT ce jeudi, l’annonce a créé l’émoi au sein de la communauté musulmane et marocaine à Bruxelles, pour qui Toujgani reste l’imam de référence.

Cette nouvelle n’a pas manqué de faire réagir les politiques, en premier Ahmed El Khannouss, conseiller communal à Molenbeek (CDH). Sur sa page Facebook, il a pris la défense de l’imam, dénonçant une « décision totalement injustifiée ». Il s’en est ensuite directement pris au secrétaire d’Etat Sammy Mahdi, « qui participe à une course folle pour concurrencer la droite extrême et l’extrême droite en Flandre, prend des décisions hallucinantes et celle-ci en particulier basée sur des informations contradictoires qui proviendraient de la Sûreté de l’Etat ». Il a encore ajouté : « On lui reproche des propos tenus il y a 10 ans ! Propos où il utilisa des termes crus. Il dénonça l’agression sioniste contre Gaza (agression qui fit des centaines de morts). »

Des propos qui ont immédiatement fait polémique dans le monde politique. Le président du MR Georges-Louis Bouchez estime qu’il s’agit d’une « banalisation de l’antisémitisme profondément ignoble et inacceptable » et demande au CDH d’intervenir.

Sur Twitter, Opaline Meunier a demandé la saisine du comité de déontologie et d’éthique du parti. Propos qui ont à nouveau fait réagir le conseiller communal. Dans La Libre, Ahmed El Khannouss s’explique : « Je ne suis pas convoqué, j’ai reçu une notification du comité de déontologie disant que mon post Facebook serait analysé. Opaline Meunier essaye d’allumer un contre-feu à son propre cas… Je ne suis pas inquiet et j’assume totalement mes positions. Je ne cautionne pas l’antisémitisme. »

Dans un communiqué, le CDH confirme que le comité de déontologie a été saisi à la première heure ce vendredi matin par le secrétaire général du parti, bien avant le tweet d’Opaline Meunier. Le président du parti Maxime Prévot a déclaré pour sa part que « l’usage du mot ‘déportation’ et la tentative de relativiser les propos de l’intéressé sur les juifs même s’ils furent prononcés il y a dix ans sont clairement abusifs. J’imagine que la Sûreté de l’Etat avait des bonnes raisons de préconiser le refus d’accès au territoire de cet imam, bien que je ne connaisse pas le contenu du rapport. »

Sur Twitter, Ilona Swenne (attachée parlementaire Défi) a appelé à son exclusion du parti. « El Khannouss n’en est pas à son premier “dérapage”. On ne peut protéger un mandataire qui avalise des propos tels qu’“il faut brûler tous les Juifs”. »

De son côté, la bourgmestre de Molenbeek avait déclaré à Bruzz espérer que Sammy Mahdi « disposait d’informations vraiment importantes et nouvelles pour prendre cette décision », s’attirant également les foudres de Georges-Louis Bouchez.

L’ancien président de Défi, Olivier Maingain, a estimé que l’expulsion de l’imam était « nécessaire sur la base des informations connues. Pas de faiblesse à l’égard des propagandistes de haine bien éloignés de leur mission d’officier du culte ».