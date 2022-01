Footbelgate: le parquet fédéral veut poursuivre 57 personnes, dont plusieurs gros noms du football belge

Trois ans et trois mois plus tard, le « Footbelgate » prend un nouveau tournant. L’enquête est bouclée, notamment grâce aux aveux de l’ex-agent Dejan Veljkovic, premier citoyen belge à obtenir le statut de « repenti ». Il est désormais l’heure de traduire les suspects devant la justice. Au départ, ils étaient 73, le parquet fédéral demande d’en renvoyer 57 au tribunal.

Les premiers noms à filtrer, notamment via nos confrères de Sporza, concernent les hautes sphères de très nombreux clubs de Division 1A. Bruno Venanzi (président du Standard), Olivier Renard (ex-directeur sportif du Standard), Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrick (administrateur-délégué et directeur administratif du SC Charleroi), Johan Van Biesbroeck (CEO Anderlecht), Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, président et manager général du FC Bruges, Michel Louwagie, manager de La Gantoise, sont notamment concernés. Ou d’autres qui ne sont plus en place comme Herman Van Holsbeeck (ex-manager d’Anderlecht), Johan Timmermans (ex-président du FC Malines), Patrick Janssens (ex-directeur général de Genk) ou encore François De Keersmaecker et Steven Martens, ex-président et ex-secrétaire général de l’Union belge.

Les inculpations ne se limitent pas aux dirigeants de clubs. On retrouve également les agents Mogi Bayat et Uros Jankovic (partenaire de Veljkovic), les entraîneurs Peter Maes, Ivan Leko, Glen De Boeck et Yannick Ferrera, les anciens arbitres Sébastien Delferière et Bart Vertenten.

Le dossier du procureur fédéral est donc prêt. Désormais, les avocats peuvent le consulter et demander des recherches supplémentaires. On vérifie également si l’enquête a été menée conformément aux règles. Après cela, la chambre du conseil décidera qui devra effectivement comparaître devant le tribunal. Tout cela prendra encore quelques mois.

De plus, 200 personnes seront également poursuivies par le fisc.

LES 57 NOMS

- Bruno Venanzi, président du Standard

- Olivier Renard, ex-joueur, ex-directeur sportif du Standard et de l’Antwerp

- Philippe Collin, secrétaire général d’Anderlecht

- Herman Van Holsbeeck, ex-manager d’Anderlecht

- Johan Van Biesbroeck, CEO d’Anderlecht

- Mogi (Arnaud) Bayat, agent

- BVBA Creative and Management Group, SARL de Mogi Bayat

- Mehdi (Robert) Bayat, administrateur-délégué du SC Charleroi

- Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du SC Charleroi

- Steven Martens, ex-secrétaire général de l’Union belge

- Francois De Keersmaecker, ex-président de l’Union belge

- Vincent Mannaert, manager du FC Bruges

- Bart Verhaeghe, président du FC Bruges

- Ivan Leko, entraîneur

- Ronny Van Geneugden, entraîneur

- Yannick Ferrera, entraîneur

- Glen De Boeck, entraîneur

- Peter Maes, entraîneur

- Bart Vertenten, arbitre

- Sébastien Delferiere, arbitre

- Luc Devroe, agent, ex-directeur sportif d’Ostende et Anderlecht

- Uros Jankovic, associé de Dejan Veljkovic

- Thierry Steemans, ex-directeur financier du FC Malines

- Dragan Siljanoski, agent, ex-joueur de l’Antwerp, ex-associé de Dejan Veljkovic

- Johan Timmermans, ex-président du FC Malines

- Olivier Somers, administrateur et actionnaire du FC Malines

- Stefaan Vanroy, ex-directeur sportif du FC Malines

- Herman Stijlemans, manager sportif du FC Malines

- Nedzad Tanovic, associé de Dejan Veljkovic

- Laurent Denis, avocat

- Branko Veljkovic, père de Dejan Veljkovic

- Goran Veljkovic, frère de Dejan Veljkovic

- Marija Bogojevska, épouse de Dejan Veljkovic

- Patrick Turcq, ex-manager de Courtrai et La Gantoise

- Luc Denteneer, ex-directeur sportif d’OHL

- Paul Van der Schueren, ex-CEO d’OHL

- Lazo Liposki, ex-directeur technique d’Anzhi Makhachkala (Russie)

- Melchior Roosens, ex-président de Waasland-Beveren

- André Opgenhaffen, ex-secrétaire de Waasland-Beveren

- Herbert Houben, ex-président du Racing Genk

- Patrick Janssens, ex-directeur général du Racing Genk

- Filip Aerden, directeur financier du Racing Genk

- Roger Lambrecht, ex-président de Lokeren

- Ugljesa Jankovic

- Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens de Genk et Lokeren

- An Bruyndonckx, ex-épouse de Peter Maes

- Luc Anthonissen, directeur de banque

- Dirk Huyck, ex-président de Waasland-Beveren

- Olivier Swolfs, ex-directeur financier de Waasland-Beveren

- Evert Maeschalck, agent

- Thomas Troch, agent

- Walter Mortelmans, agent

- Herman Nijs, directeur de Genk

- Dirk Degraen, ex-directeur de Genk

- Michel Louwagie, manager de La Gantoise

- Mattias Leterme, manager de Courtrai