Le verdict est tombé pour le Standard, après son match non joué face au Beerschot: pas de forfait, une nouvelle date va être fixée

Le match non joué du 15 décembre entre le Standard et le Beerschot, en raison d’une grève de la police de Liège, devra être rejoué. Le Conseil disciplinaire de l’Union belge a constaté que la saisine n’était pas conforme au règlement fédéral et que les demandes étaient donc irrecevables. En clair, le Conseil disciplinaire n’a pas été saisi par une plainte introduite par le club du Beerschot, alors que l’article B11 du règlement fédéral ne prévoit pas la saisine du Conseil disciplinaire par le manager du calendrier Pro League. Donc que le Conseil n’a pas été saisi à l’initiative du Parquet de l’Union belge ou au moyen d’une action fédérale.