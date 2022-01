Iran: une vidéo publiée par l’ayatollah Khamenei met en scène l’assassinat de Trump en train de jouer au golf

Le site officiel de l’ayatollah iranien Ali Khamenei a publié ce mercredi une vidéo animée qui met en scène l’assassinat de l’ancien président Donald Trump alors qu’il est en train de jouer au golf dans sa maison de Mar-a-Lago, en Floride, accompagné de son ancien secrétaire d’Etat Mike Pompeo. L’Iran utilise un robot sur quatre roues et un drone pour surveiller Trump.

La vidéo montre ensuite un opérateur de drone qui envoie un message en arabe. Le texte s’affiche en anglais : « Le meurtrier de Soleimani et celui qui a donné l’ordre en paieront le prix ». Le message est envoyé à Donald Trump et ceux qui l’accompagnent dans la partie de golf. La vidéo montre alors un drone qui vise l’ancien président et tire une fusée sur lui. L’écran devient noir et le message « La vengeance est définitive » s’affiche en anglais et en arabe.