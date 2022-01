Wallonie: plusieurs centres de vaccination réactivent la vaccination sans rendez-vous

Sont concernés les centres de Liège-Ville (de 13 à 17 h sauf le mercredi et le samedi), de Court-Saint-Etienne (tous les jours de 9 h à 18h30), de Dour (sans rendez-vous en permanence), de Fleurus (tous les jours de 8h30 à 18h30 sauf les mercredis et samedis du mois de janvier), de Soignies (sans rendez-vous en permanence), de La Louvière (portes ouvertes pour les 60 ans et plus et pour les premières doses), de Mouscron (portes ouvertes pour les premières doses), de Dinant (les 14 et 15 janvier de 9 à 12 h et de 12h30 à 18h30) et de Walcourt (du 13 au 22 janvier selon des horaires précisés sur le site www.jemevaccine.be).