Cuba: le retour de la Guerre froide

A quelques mois du 60e anniversaire de la crise des missiles entre les Etats-Unis et l’Union soviétique qui avait conduit le monde au bord d’une troisième guerre mondiale, Cuba est de nouveau le théâtre de tensions entre Moscou et Washington. Le chef de la délégation russe à Genève, Sergei Ryabkov, a déclaré à la télévision russe RTVI qu’il ne pouvait « ni confirmer, ni exclure » un déploiement militaire de troupes de son pays dans la plus grande île des Caraïbes, mais aussi au Venezuela. « Tout dépend de l’action de nos homologues américains », a dit celui qui est aussi vice-ministre des Affaires étrangères. Le conseiller à la sécurité nationale américaine, Jake Sullivan, y a vu des « fanfaronnades ».