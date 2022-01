Novak Djokovic, le «Double-Face»

Ce n’est pas « Djoker » qu’il fallait surnommer Novak Djokovic. Certes, il y a la proximité en termes de graphie et de sonorité mais le Serbe se rapproche bien davantage d’un autre adversaire emblématique de Batman : Double-Face.

Un procureur, chevalier blanc luttant contre le crime, qui finit par franchir la ligne et basculer du mauvais côté. Le tennisman semble, lui aussi, posséder deux visages, deux personnalités, pouvant passer d’un à l’autre en une fraction de seconde. Il suffit de l’observer en action. Sur un court, il peut sourire, faire le pitre avant que le « switch » n’opère et qu’il ne commence à râler et mettre une pression énorme sur son adversaire ou sur l’arbitre.