Pourquoi le problème de non-indépendance de l’APD est loin d’être réglé

In extremis, le gouvernement a donc bel et bien adressé un courrier à la Commission européenne ce 12 janvier. Il avait jusqu’à cette date pour la convaincre d’arrêter la procédure en infraction grave au RGPD intentée à l’encontre de la Belgique en raison du manque d’indépendance de son Autorité de protection des données (APD). La balle est désormais dans le camp de Didier Reynders, commissaire à la Justice, qui devra estimer si oui ou non la Belgique a réglé le problème. Et, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant la Cour de Justice de l’Union européenne laquelle pourrait l’y contraindre à coup d’astreintes, s’il le faut.