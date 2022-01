Remco Evenepoel lancera sa saison au Tour de Valence: «J’espère vivre une saison solide»

Après une année 2021 marquée par son retour de blessure, Remco Evenepoel attend avec impatience le début de la saison 2022. Et on en sait davantage sur le calendrier du jeune belge, qui va lancer son exercice 2022 au Tour de Valence, le 2 février prochain.

« Je suis impatient de débuter la saison, et je suis très heureux de me rendre à Valence », s’est-il réjoui dans un communiqué publié par son équipe. « J’aime rouler en Espagne, le temps et les fans sont parfaits, et j’y ai remporté une de mes plus belles victoires, la Clasica San Sebastian, dès ma première saison chez les professionnels. Ma préparation hivernale s’est bien déroulée, je me sens plus relax qu’il y a un an. J’espère vivre une saison solide, en m’améliorant et en remportant des victoires ici et là. »