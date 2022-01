Plusieurs produits rappelés dans les magasins Delhaize, Carrefour, Spar et Intermarché

Les produits concernés sont les mini-boulettes sauce tomate avec purée, les nids d’oiseaux à la sauce tomate avec purée et la langue de bœuf à la sauce madère et purée de la marque Dyne, dont les dates limites de consommation sont les 15 et 16/01/2022 et portant les numéros de lots 220101 et 220102. Tous sont conditionnés en barquette de 500 grammes et ont été vendus du 27/12/2021 au 07/01/2022 dans les magasins Delhaize, marché frais Delvan, Carrefour, het Gouden Rund, Intermarché, Trendy Foods et Spar.