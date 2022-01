Mépris du deuil national: un pas de plus vers la sortie pour Boris Johnson ?

Dernière casserole en date pour Boris Johnson : le crime de lèse-majesté, ou presque. Le quotidien The Telegraph , pourtant à droite, a révélé vendredi que Downing Street avait organisé deux fêtes de départ la veille des funérailles du Prince Philip, le 17 avril 2021. A ce moment-là, en plus d’être en confinement total, le pays était en deuil national. Selon les sources du journal, ces fêtes, bien arrosées, auraient terminé tard dans la nuit et certains convives auraient même dansé. Dès jeudi, la presse britannique s’est plu à jouer des contrastes en publiant, en parallèle, l’image d’Elizabeth II, assise toute seule, respect des règles anti-covid oblige, dans la chapelle St George, lors de l’enterrement de son mari. A la mi-journée, Downing Street a présenté ses excuses à la reine, mais il est difficile de croire que les Britanniques, très attachés à leur souveraine et déjà bien énervés à l’égard du gouvernement, passent l’éponge.