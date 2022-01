Folio, la «blanche» du poche, a 50 ans

Né d’un différend entre Hachette (Livre de Poche) et Gallimard, l’éditeur poche s’est hissé au 3e rang du marché et célèbre son demi-siècle avec une belle assurance.

C’est une madeleine aux odeurs de tableau et de craie : un poche plus étroit qu’à l’accoutumée, un format 10/18 devenu standard, un sobre bandeau blanc pour le titre et le nom de l’auteur, une 4e de couverture tout aussi blanche, référence à la collection « blanche » de Gallimard. Si vous avez été scolarisé après les années soixante, il est probable que ce soit dans cette collection que vous ayez découvert La condition humaine d’André Malraux (premier volume de la collection) ou L’étranger, d’Albert Camus (dont 150.000 exemplaires se vendent chaque année, aujourd’hui encore). Plus récemment, vous y avez peut-être découvert les Belges Caroline Lamarche, Thomas Gunzig, Paul Colize ou Simon Leys.