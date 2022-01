Plus de trois ans plus tard, le Footbelgate continue de secouer le football belge: retour sur les dates marquantes de cette grande enquête

10/10/2018

Dans le cadre d’une enquête de fraudes financières et de matches truqués, 184 agents des forces de l’ordre mènent 44 perquisitions. 25 interpellations sont effectuées. Les agents de joueurs Mogi Bayat et Dejan Veljkovic sont les figures-clés. Les arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière sont arrêtés et l’entraîneur du FC Bruges Ivan Leko passe également la nuit en prison. Outre l’opération « Mains propres », le parquet de Tongres a également ouvert une enquête pénale sur l’agent de joueurs Christophe Henrotay.

12/11/2018

Le juge d’instruction Joris Raskin est interpellé et définitivement retiré de l’enquête.