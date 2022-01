Salarier les travailleurs en économie de plateforme? Clarinval contredit Magnette

Dans la DH jeudi, Paul Magnette, président du PS, estimait en substance que les travailleurs opérant dans les entreprises participant de l’« économie de plateforme » (exemple, Deliveroo) devraient évoluer sous le statut de salarié. Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier socialiste, ministre de l’Economie, veut mettre le point à l’ordre du jour du prochain comité ministériel restreint. Les socialistes s’avancent. Les libéraux les arrêtent, comme nous l’écrivions vendredi matin dans nos éditions. « Ce n’est pas acceptable », nous fait savoir David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes. « En quatre points, si vous voulez bien. 1. Magnette by-passe les interlocuteurs sociaux, qui négocient à ce propos, ce n’est pas une façon d’agir ; 2. Magnette laisse à penser que le statut d’indépendant est un sous-statut, sans droits, alors que, ces dernières années, grâce aux ministres libéraux, il a sérieusement évolué, c’est irrespectueux de sa part ; 3. Que reste-t-il de la notion de “consentement”, centrale dans la relation et le contrat de travail ? Si l’employeur et le travailleur s’entendent sur l’octroi d’un statut d’indépendant, il faut en tenir compte ; 4. Si l’on devait obliger les entreprises opérant en économie de plateforme à salarier tous leurs travailleurs, elles mettraient la clé sous la porte. Donc, oui, nous voulons nous aussi adapter et améliorer le statut des travailleurs, mais le salariat, c’est insensé, ça ne passera pas ».