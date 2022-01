Le football belge, vicié de l’intérieur

Les deux principaux dirigeants du FC Bruges, le président du Standard, le manager historique de Gand, un ancien bourgmestre d’Anvers et ex-CEO de Genk, l’ancienne direction sportive d’Anderlecht, deux ex-présidents de l’Union belge, les deux meilleurs arbitres de D1 en 2018, les agents les plus en vue : n’en jetez plus, la coupe déborde. Et elle a un goût immonde. La liste des personnes que le parquet fédéral veut poursuivre devant un tribunal dans l’enquête du Footbelgate, c’est le who’s who du ballon rond, les cadors, les parrains, ceux qui ont tout décidé, ces dix dernières années, en Pro League et à la Fédération. Pas du menu fretin, à part quelques seconds couteaux poursuivis pour quelques milliers d’euros. Et le plus piquant, dans ce dossier explosif, c’est qu’on n’est même pas étonné à la lecture des noms que le parquet retient après plus de trois ans d’enquête.