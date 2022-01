Pour Dante Vanzeir, 2022 sera l’année de tous les rêves

Les défis seront nombreux pour Dante Vanzeir en 2022. Car il a placé la barre très haut l’année dernière. Jugez plutôt. En douze mois, il a marqué vingt buts et délivré douze assists (championnat et Coupe compris), gagné le championnat de D1B, fêté un titre de champion d’automne en D1A, suivi d’une première place en fin d’année civile et honoré sa première sélection chez les Diables. « Ce fut la meilleure année de ma carrière. Je lui donnerais une cote de 8 sur 10. Comme ça, il me reste encore un petit peu de place pour m’améliorer », sourit l’attaquant qui sera dès lors attendu au tournant en 2022. Une année qui, dans ses rêves les plus fous, pourrait lui permettre de devenir champion de Belgique, de décrocher un beau transfert en été et de partir à la Coupe du monde au Qatar. Sans oublier qu’il est toujours dans la course pour le titre de meilleur buteur du championnat. S’il parvient à transformer ses rêves en réalité, il déjouera alors totalement ses propres pronostics.