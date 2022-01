Rapport du commissariat corona: le PS continue à prôner la vaccination obligatoire

Le rapport rendu hier par le commissaire Corona, Pedro Facon, sur l’obligation vaccinale a eu le mérite d’apporter une expertise mais n’a pas changé les opinions des partis francophones. Le PS, qui ce jeudi matin, par la voix de son président Paul Magnette, prônait la vaccination obligatoire (maximale est le terme utilisé par les socialistes) sur les ondes de RTL n’a pas bougé d’un iota, malgré les fortes réticences du rapport Facon. « La position du PS n’a pas changé. Nous sommes pour l’obligation vaccinale pour tout le monde. Maintenant, il doit y avoir un débat au Parlement mais c’est la position que nous défendrons », explique le porte-parole du PS, Frédéric Masquelin. Ce jeudi, Paul Magnette défendait le point de vue du PS : « On doit défendre la vaccination maximale même si on sait que ce n’est pas une solution miracle. » Une obligation excluant les enfants et permettant des dérogations. « Il ne faut pas stigmatiser les personnes qui ont des hésitations et qui se posent des questions sur la vaccination.