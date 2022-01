Prix de l'énergie - L'Inspection économique enquête sur différents fournisseurs d'énergie

Les prix de l'énergie étant si élevés, il y a de plus en plus de témoignages concernant des fournisseurs qui facturent des frais supplémentaires ou qui essaient de pousser les gens à passer de contrats fixes à des contrats variables. Cela entraîne evidemment une augmentation des plaintes et des questions adressées à l'Inspection économique.

"Nous pouvons confirmer que nous recevons actuellement plus de plaintes", a déclaré le un porte-parole. "Toutefois, il n'est pas possible de les chiffrer exactement, car l'analyse de tous ces communications prend beaucoup de temps et les gens ne choisissent pas toujours le juste 'scénario' ou déclarent à tort qu'il s'agit d'une plainte contre un fournisseur d'énergie, alors qu'il s'agit, par exemple, d'une plainte contre un callcenter."