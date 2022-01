Les aéroports belges ont traité plus de 2 millions de tonnes de marchandises, un record

Liege Airport, le plus grand aéroport de fret du pays, a établi un nouveau record pour la cinquième année consécutive: plus de 1,4 million de tonnes, soit plus d'un quart de plus qu'en 2020 et un doublement en cinq ans. Brussels Airport suit avec 843.000 tonnes, soit 30% de plus qu'en 2020. L'aéroport d'Ostende a, lui, traité plus de 62.000 tonnes de fret, le meilleur résultat depuis 10 ans.

En ce qui concerne les passagers, 2021 a encore été une année difficile en raison de la pandémie de coronavirus. Les cinq aéroports ont accueilli ensemble près de 13,6 millions de passagers, soit 42% de plus qu'en 2020, où le nombre total de passagers était passé sous la barre des 10 millions. Mais ils sont restés à des kilomètres du niveau de 2019, dont le compteur s'était arrêté à un record de 35,5 millions de passagers.