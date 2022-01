Comment se protéger du variant omicron?

« Pour le moment, en Région bruxelloise, les contaminations sont plus nombreuses chez les personnes de 20 à 40 ans. Avec la reprise de cours, nous nous attendons à une augmentation chez les enfants et les adolescents. Il est toujours important que nous protégions les personnes vulnérables et plus âgées, en nous vaccinant et en respectant les gestes protecteurs », explique Inge Neven, responsable de la lutte contre le covid-19 à Bruxelles, dans un communiqué de la Commission communautaire commune.

Les patients sortent plus rapidement des hôpitaux, bien que les hospitalisations aient augmenté de 16 % ces 7 derniers jours. Cela démontre selon la Cocom que la dose booster protège contre les formes plus graves de la maladie et réduit de 70 % les risques d’hospitalisation. La vigilance reste cependant de mise.

Comment se prémunir contre omicron ?

Les trois doses de vaccin restent les meilleures protections contre le virus et ses variants. Pour se faire vacciner, il est possible de prendre rendez-vous sur la plateforme Bru-Vax (link is external) (pour éviter un temps d’attente) ou bien de se rendre dans un point de vaccination sans rendez-vous. Toutes les informations sur les lieux de vaccination en Région de Bruxelles-Capitale sont disponibles sur le site web coronavirus.brussels (link is external).

Toutefois, la vaccination doit être complétée par le respect des mesures sanitaires afin de se protéger et de protéger les personnes vulnérables. Voici les recommandations de la Cocom :

– limitez vos contacts (d’autant plus si l’on est une personne vulnérable ou en contact régulier avec une personne vulnérable),

– voyez vos amis et proches si possible à l’extérieur et veillons à bien ventiler les espaces intérieurs pour les réunions au domicile, en veillant à respecter la distanciation sociale et le port du masque,

– portez des masques chirurgicaux (qui protègent mieux que les masques en tissu) ou un masque FFP2 si vous êtes une personne vulnérable. À ce sujet, le personnel de tous les centres de test et de vaccination de la Cocom a été équipé de masques FFP2 et d’autotests pour une protection optimale,