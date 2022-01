Les pontes du football belge rattrapés par la justice

C’était inéluctable et cela a pourtant eu l’effet d’un tsunami sur le football belge. Plus de trois ans après le début du Footbelgate, le parquet fédéral a terminé son réquisitoire. L’instance judiciaire veut envoyer 57 personnes – 56 physiques, 1 morale (NDLR : Creative Management, société de Mogi Bayat) – devant le tribunal correctionnel d’Anvers. Si des noms attendus – Mogi Bayat, Herman Van Holsbeeck, Bruno Venanzi pour ne citer qu’eux – figurent dans cette longue et douloureuse liste, d’autres ont longtemps cru passer entre les mailles du filet. Le plus ronflant des « petits nouveaux », c’est Mehdi Bayat. Frère d’une figure clé du dossier – Mogi – mais surtout administrateur-délégué de Charleroi et ex-président de l’Union belge. Un travail de longue haleine auquel a fortement contribué Dejan Veljkovic, premier repenti de Belgique.