Les Pays-Bas assouplissent les mesures sanitaires mais l’horeca, la culture et l’événementiel restent fermés

Plusieurs secteurs restent cependant fermés : l’horeca, la culture et le secteur de l’événementiel.

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé vendredi soir l’assouplissement de certaines restrictions anti-covid 19, parmi les plus contraignantes d’Europe, en autorisant les commerces, salles de sport, coiffeurs et sex-shop à rouvrir. Les bars, restaurants, cafés et les établissements culturels resteront pour leur part fermés jusqu’au 25 janvier au moins.