Interdire les violents de rester chez eux: la mesure peine à séduire en Wallonie-Bruxelles

Entrée en vigueur en 2013 et modifiée en 2019, la loi sur l’« interdiction temporaire de résidence » (ITR) permet au procureur du Roi de contraindre quelqu’un qui représente « une menace grave et immédiate pour la sécurité d’une ou de plusieurs personnes occupant la même résidence », et donc généralement un conjoint violent et/ou menaçant, à quitter le domicile familial pendant 14 jours, avec interdiction de s’en approcher et de tenter de rentrer en contact avec la ou les victime(s). Le principe est simple : plutôt que de voir la victime se réfugier hors de chez elle, c’est l’auteur qui doit partir pour « réfléchir. » Mais si certains arrondissements judiciaires en sont friands, notamment au Limbourg et à Anvers où des dizaines de mesures de ce type sont prises chaque année, d’autres, à Bruxelles et Namur par exemple, commencent seulement à l’adopter, et peu régulièrement.