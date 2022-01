TikTok en bref

TikTok est une application mobile de partage de vidéos et un réseau social. Lancé en septembre 2016 en Chine sous le nom de Douyin, TikTok est développé un an plus tard pour le marché international par l’entreprise ByteDance.

La musique est au cœur de TikTok qui pousse ses utilisateurs à utiliser des sons (15 secondes maximum - 60 secondes aujourd'hui) comme base de leurs créations. Fin 2020, TikTok comptabilisait un milliard d'utilisateurs. Selon un sondage YouGov, 60 % des utilisateurs américains ont entre 16 et 24 ans. 67 % d'entre eux ont tendance à aller écouter les chansons découvertes sur TikTok sur les plateformes de streaming.