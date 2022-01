Météo: l’IRM lance deux alertes jaunes pour ce vendredi soir

La loi des nuages bas et du brouillard, éventuellement givrant, règnera sur la basse et moyenne Belgique vendredi soir et pendant la nuit. L’IRM lance d’ailleurs une alerte jaune pour la moitié nord du pays de ce vendredi soir à samedi matin. De faibles gouttes pourraient même tomber. Le Hainaut, les deux Brabants et Bruxelles sont également en alerte jaune pour conditions glissantes.

Dans le reste du pays, les populations au sud du sillon Sambre-et-Meuse ne craindront, elles, pas que le ciel leur tombe sur la tête étant donné qu’il restera dégagé. Les minima oscilleront entre -10ºC dans les vallées ardennaises, autour de 0ºC dans le centre et de 2 ou 3ºC ailleurs.