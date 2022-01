TikTok, l’improbable machine à tubes

C’est est un jeu d’enfants. Littéralement. Tout le monde s’est un jour déguisé en cow-boy. Alors, pourquoi ne pas le partager ? Il fallait juste la bonne chanson. A dire vrai, un simple riff de guitare country piqué à Nine Inch Nails et un beat hip-hop acheté pour 30 dollars. Dix secondes à peine et un défi lancé à la communauté. C’est comme ça que c’est arrivé. Quelques mois plus tard, Old Town Road devenait une des chansons les plus écoutées de tous les temps. Improbable ? Pas à l’ère de TikTok.

Souvenez-vous du monde d’avant la révolution internet. C’était au siècle dernier, c’était il y a mille ans. Dans l’ancien régime, le CD était roi et les maisons de disques avaient les pleins pouvoirs. Les artistes n’avaient qu’une seule route à suivre pour dégoter un tube : la radio – après, c’est important de le noter, un long travail de développement artistique qui pouvait durer des années.