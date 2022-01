Nicolas Raskin veut aider le Standard à se relever: «Avec toutes ces défaites, j’ai eu du mal à dormir et à sortir de chez moi»

Passé pendant deux saisons, de 2015 à 2017, par l’école de formation anderlechtoise, Nicolas Raskin est devenu l’un des porte-drapeaux d’un Standard en bien mauvaise posture, concerné, avec sa 15e place au classement, par la lutte pour le maintien. Qui l’eut crû ? À l’heure de reprendre le championnat ce dimanche par un difficile déplacement à Anderlecht avant de défier une semaine plus tard le FC Bruges à Sclessin. le médian liégeois veut y croire et évoque, du haut de ses 20 ans et avec une maturité incroyable, les défis qui l’attendent, lui et son club.

Le Standard a commencé par un stage à l’Académie et non à Marbella. En quoi a-t-il été bénéfique ?