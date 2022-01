Affaire Djokovic: malgré son refus de se faire vacciner, le Nº1 mondial reste un héros en Serbie

Enfermé puis libéré du centre de rétention où il a été placé le 6 janvier dernier à son arrivée sur le sol australien, le sort de Djokovic, non vacciné, a provoqué une crise diplomatique entre Belgrade et Canberra, et a suscité une vague d’émotion en Serbie. Malgré des déclarations parfois contradictoires et imprécises quant à sa demande de visa et à son infection au covid le mois dernier, Djokovic peut compter sur le soutien massif d’une opinion serbe, toujours marquée par les bombardements de l’OTAN de 1999 et particulièrement sensible aux discours victimaires.