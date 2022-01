Le sol se dérobe sous les pieds de Joe Biden

Selon toute vraisemblance, le président démocrate ne parviendra pas à faire adopter le 18 janvier deux lois portant réforme du droit de vote. L’hostilité farouche de l’opposition républicaine et de plusieurs rebelles démocrates, conjuguée à l’inflation et la pandémie en cours, sonnent-elles déjà le glas de la présidence Biden ?

Il ne manquait plus qu’une tempête de neige, pour accabler Joe Biden. L’infortuné président des Etats-Unis a appris, tard jeudi soir, de la bouche de son ami et leader de la majorité sénatoriale démocrate Chuck Schumer que le Congrès faisait relâche durant le week-end prolongé outre-Atlantique, du fait d’un épisode neigeux attendu dimanche et lundi sur la capitale. Initialement, les élus devaient rester en session pour se prononcer sur deux lois protégeant le droit de vote (Freedom to Vote Act, John Lewis Voting Rights Advancement Act) et faisant l’objet d’un bras de fer homérique. Avec son report au mardi 18 janvier, le vote rate le jalon symbolique du Martin Luther King Day, troisième lundi du mois censé célébrer la naissance du fondateur du mouvement des droits civiques.