2021, l’année où la surmortalité est 100% masculine (et ce n’est pas banal)

Ce ne sont pas les chiffres les plus joyeux pour célébrer l’an neuf. Mais l’Office belge de statistique (Statbel) a rendu public, vendredi, les données de décès, en Belgique, pour l’année 2021. On parle bien ici de décès toutes causes confondues (donc pas uniquement des décès covid compilés par Sciensano de manière indépendante). Ces données permettent de calculer un indicateur intéressant : la surmortalité (ou excès de mortalité). Autrement dit : y a-t-il eu plus ou moins de morts que d’habitude, en 2021 ? Question qu’il est possible d’étudier selon les sexes, les âges ou les zones géographiques. Et Le Soir a fait l’exercice, en comparant le nombre de décès observé en 2021 au nombre moyen de décès recensés entre 2017 et 2019 (les trois dernières années pré-pandémie). Les résultats se résument en six constats.

1