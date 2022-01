Mehdi Bayat, visé par l’enquête autour du «Footbelgate»: «C’est une surprise, je n’avais jamais été cité»

Parmi ces noms, on retrouve notamment Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting Charleroi, qui n’avait pourtant pas encore été cité dans cette enquête. « De mon côté, c’est évidemment une surprise puisque depuis le début du Football Gate il y a plus de 3 ans, je n’avais jamais été cité », a réagi Bayat ce vendredi sur la chaîne LN24. « Le seul moment où on a reçu la visite des inspecteurs à Charleroi, on a nous-même communiqué tout de suite de manière tout à fait transparente. Il n’y avait pas eu de suite ».

« Il faut techniquement expliquer ce qui s’est passé. Le réquisitoire du parquet demande que ces 57 personnes soient inculpées soit devant la Chambre des mises en accusation soit devant la Chambre du conseil, et c’est à ce moment-là qu’il sera décidé si ces personnes seront renvoyées devant un tribunal pour être inculpées. On n’en est pas encore là, donc techniquement on n’est pas encore inculpés », a toutefois tempéré Mehdi Bayat, qui ne veut pas s’affoler. « Ce n’est pas agréable mais je dois rester lucide et serein et continuer à faire mon travail ».