Vincent Kompany: «Impossible de sous-estimer le Standard»

La préparation

À l’instar d’autres clubs belges, la reprise de janvier a été perturbée au Sporting. En raison de l’émergence du variant Omicron, les dirigeants bruxellois ont rapidement pris le pli d’annuler le stage à Dubaï devant se conclure par deux amicaux contre Zamalek et Bâle. La raison ? Ne pas prendre le risque que l’un ou l’autre joueur ne soit en quarantaine aux Emirats arabes unis pendant 14 jours.

La préparation s’est donc effectuée à Neerpede en configuration classique avec des joueurs qui rentrent chez eux après les entraînements. « À part le soleil, on a tout ce qu’il faut à Neerpede », estime Vincent Kompany. « La trêve a été très courte mais on a eu du temps pour recharger les batteries sur le plan mental. On s’est bien préparé avec deux matches amicaux où l’équipe est restée dans la continuité. »