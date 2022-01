Anderlecht – Standard: deux rivaux aux dynamiques opposées

La reprise du championnat de Belgique nous offre un Clasico entre le Sporting d’Anderlecht et le Standard ce dimanche (18h30). Une rencontre disproportionnée à la vue de la situation des deux clubs. Si tout va bien ou presque à Anderlecht, le marasme est grand du côté du Standard.

Par GUILLAUME RAEDTS et Didier Schyns

Une seule illustration suffit à comprendre qu’Anderlecht et le Standard ne sont pas dans le même état d’esprit à quelques heures du Clasico de dimanche (18h30) : alors que le calme et la sérénité font force de loi à Neerpede en plein mercato hivernal, c’est le ramdam du côté de l’Académie. Pas moins de quatre joueurs se sont engagés avec les Rouches cette semaine : Mathieu Cafaro, Joachim Van Damme, Gilles Dewaele et Renaud Emond. Du sang neuf ou presque – Emond a déjà porté le maillot liégeois alors que Dewaele retrouve Lukas Elsner – qui ressemble davantage à du « football panique » qu’à une stratégie mûrement réfléchie sur le long terme. Loin d’être anormal en bord de Meuse.