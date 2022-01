Quels sont les huit facteurs qui augmentent le risque de développer une forme grave du coronavirus?

Il existerait huit facteurs pouvant amener les personnes atteintes de covid-19 à développer une forme grave de la maladie ou à décéder, malgré une vaccination complète. C’est le résultat d’une étude des National Institues of Health aux Etats-Unis, expliqué par nos confrères de Sudinfo .

Selon cette étude, huit facteurs pourraient entrainer une forme grave. On compte l’âge à partir de 65 ans, le diabète, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies du foie, les maladies rénales, les maladies cardiaques et les troubles neurologiques et une immunodépression.