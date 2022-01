Pas de déclarations fracassantes

Même si la décision du parquet fédéral « éclabousse » des personnages importants de l’élite belge, la Pro League s’en tient à son droit de réserve. « Ce dont il est question, ce sont des infractions antérieures à 2018, antérieures à toute une série de mesures prises par la Pro League en termes de bon management », a rappelé le CEO Pierre François.

Dans la foulée des reportages sur le footbelgate, le site de la Pro League reprenait toutes les avancées en la matière : entre autres, une nouvelle réglementation relative aux agents avec la mise en place d’un « clearing department » et des règles pour les clubs dans leurs méthodes de travail avec les intermédiaires, nouvelle organisation de l’arbitrage. Et surtout l’application de la loi contre le blanchiment pour garantir de larges mesures de transparence concernant les transferts, les contrats avec les partenaires commerciaux et les agents et le financement des clubs.