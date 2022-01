Pierre-Yves Hendrickx et Mehdi Bayat inquiétés

Pour la première fois depuis le début du « Footbelgate » il y a un peu plus de trois ans, les décideurs du Sporting de Charleroi sont visés par les enquêteurs. Encore très loin d’être inculpés, Mehdi Bayat – administrateur-délégué du Sporting – et Pierre-Yves Hendrickx – secrétaire général du matricule 22 – figurent en effet parmi les 57 noms sortis ce vendredi après-midi dans l’affaire du « Footbelgate ». Si l’on s’est dit « très surpris et étonné » au Sporting de Charleroi, on veut laisser le temps à la justice de faire son travail. « Avant tout, on va prendre connaissance de ce qu’il en est exactement avec nos avocats », nous a commenté Mehdi Bayat ce vendredi alors qu’il sortait de réunions à la Pro League et que son portable avait évidemment chauffé depuis plusieurs heures.