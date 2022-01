Standard: pas le 1er dossier pour Venanzi

Au lendemain des premières perquisitions liées au déclenchement du « Footbelgate » en octobre 2018, Bruno Venanzi, dont le club avait reçu la visite des enquêteurs, se sentait « très à l’aise » face à ce tremblement de terre. Les dirigeants du Standard se disaient « ébranlés, choqués et tristes parce que cela ne véhiculait pas une belle image du football ».

Plus de trois ans plus tard, le club principautaire, via son président et son ancien directeur sportif Olivier Renard, est confronté à la justice puisqu’ils figurent dans la liste des 57 personnes que le parquet fédéral veut envoyer devant le tribunal correctionnel. « Bruno Venanzi dément avoir commis la moindre infraction et il ne fera pas le moindre commentaire », a réagi Sandra Berbuto, son avocate.