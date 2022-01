Les résultats de la nuit en NBA: les Warriors plombent les Bulls, Dallas fait tomber Memphis

Chacun restait sur un lourd revers, concédé sur son parquet pour Chicago mercredi contre Brooklyn (138-112), à Milwaukee pour Golden State (118-99). Et ce sont les Warriors qui ont su se relancer, de fort belle manière, aux dépens de Bulls pas du tout dans leur assiette, à l’image de Zach LaVine, touché au genou gauche après une mauvaise réception sur rebond en début de match, qu’il a aussitôt quitté.

Golden State, corrigé la veille à Milwaukee, s’est vengé à Chicago, en étrillant les Bulls (138-96) dans un autre choc entre cadors vendredi en NBA, pendant que Dallas et Luka Doncic stoppaient brutalement la série victorieuse de Memphis et Ja Morant.

De quoi asséner un coup au moral de ses coéquipiers, qui ont aussi subi l’insolente réussite offensive de leurs adversaires. Illustration, les Warriors ont inscrit 37 points à l’issue du premier quart-temps, soit un de moins à peine que lors sur la première période 24 heures plus tôt face aux Bucks. À la mi-temps, ils menaient 78-47 et ils ont fini avec 56,4 % de réussite aux tirs.

Le tout, avec Stephen Curry en toute modération (19 pts) et sans Draymond Green (mollet) ni Klay Thompson, privé de back-to-back (deux matches en deux jours) par précaution, alors qu’il n’a que trois matches dans les jambes, après deux ans et demi sans jouer.

Jonathan Kuminga (23 pts), Jordan Poole (22 pts) et Andrew Wiggins (21 pts) s’en sont donné à coeur joie, tout comme le vétéran Andre Iguodala, auteur d’une exceptionnelle passe décisive dans le dos avec rebond pour Damion Lee, qui ferait le tour du monde plus vite si elle avait été l’oeuvre de Curry ou LeBron James.

Les Warriors demeurent 2e à l’Ouest derrière les Suns, étincelants chez les Pacers (112-94), avec Devin Booker qui ne l’était pas moins, inscrivant 22 de ses 35 points dans le 3e quart-temps, moment auquel l’écart a commencé à se creuser.

Butler décisif

Il a été parfaitement épaulé par DeAndre Ayton (27 pts, 12 rbds), Chris Paul n’ayant pas à forcer son basket (12 pts, 9 passes).

À Memphis, la série victorieuse des Grizzlies s’est arrêtée à 11, face aux Mavericks, vainqueurs 112-85, parfaitement guidés par Luka Doncic en mode triple-double (27 pts, 12 rbds, 10 passes).

Ja Morant (19 pts, 8 passes, 8 balles perdues) a été inconstant chez des Grizzlies, toujours 3e, deux rangs devant Dallas.

À Miami, Jimmy Butler (23 pts, 10 passes), remis d’une blessure à une cheville, a été prépondérant dans le succès arraché (124-118) aux dépens d’Atlanta. En témoigne son énorme contre dans le money-time devant Trae Young (24 pts, 9 passes) et son panier de contorsionniste en pénétration dans le trafic pour tuer le suspense.

Tyler Herro a fini meilleur marqueur (24 pts) pour le Heat, qui demeure 2e à l’Est avec ce 4e succès d’affilée. Les Hawks restent engoncés à la 12e place.

Plus tôt, Philadelphie a repris sa marche en avant en disposant assez facilement de Boston (111-99), gérant assez sereinement une avance de vingt unités établie à la pause, dans le sillage de Joel Embiid (25 pts, 13 rbds).

Les Sixers conservent leur 5e place, juste devant Cleveland vainqueur à San Antonio (114-109). Boston, où Jaylen Brown (21 pts) et Jayson Tatum (20) n’ont pas démérité mais pas plus pesé, glisse au 11e rang derrière New York.

À noter enfin deux victoires pour les mal classés Détroit (14e) et Orlando (15e).

Les Pistons n’ont pas fait de détail contre Toronto (103-87), ce qui a permis à Killian Hayes de légèrement gonfler sa ligne statistique (5 pts, 6 rbds, 5 passes, 2 interceptions).