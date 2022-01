Météo: l’IRM signale deux alertes jaunes malgré le soleil qui fera de belles apparitions ce samedi

L’IRM signale deux alertes jaunes, l’une aux conditions glissantes, l’autre au brouillard, et ce, malgré le soleil qui fera de belles apparitions ce samedi.

Par la Rédaction et Belga

La journée de samedi débutera sous les nuages bas et localement dans le brouillard parfois givrant, sauf en Haute Belgique, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, les nuages se briseront et le soleil fera de belles apparitions avec par moments quelques voiles de nuages élevés. La grisaille pourrait éventuellement persister sur l’ouest du pays. Les maxima varieront entre 2 et 7 degrés.

La présence de brouillard pourra engendrer la formation de plaques de givre et rendre les routes glissantes.