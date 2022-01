Open d’Australie: Simon Goffin, «David a une petite élongation mais sera prêt à affronter Evans»

« Je ne suis pas très inquiet, car si c’est le même genou, ce n’est pas au même endroit », a-t-il confié à Belga samedi. « J’ai eu des contacts avec lui, puisque nous logeons dans le même hôtel (NdlR : le Crown), et c’est à l’arrière. David a une petite élongation derrière le genou. Le seul problème, c’est évidemment le timing. C’est dommage que cela arrive si près du début de l’Open d’Australie, mais ce n’est pas la même douleur qui l’a ennuyé ces derniers mois et à l’US Open. Je ne crois pas qu’il pourra déjà s’entraîner aujourd’hui, il a encore des soins à faire, mais sans doute que dimanche ce sera le cas. Il ne jouera que mardi, ce qui lui laisse un jour supplémentaire, et je pense qu’il sera prêt pour affronter Evans. »

« David a enchaîné deux victoires à Sydney, il se sent de mieux en mieux », souligne Simon Goffin. « J’espère que cela va continuer et qu’il pourra commencer par jouer une saison complète. On ne va pas revenir sur le passé, mais il reste sur deux années compliquées. Bref, s’il peut enchaîner les matches, la machine va se relancer et il va pouvoir remonter au classement. Après, tout ne redeviendra peut-être pas comme avant, car il a déjà 31 ans, mais on peut à tout fait envisager de le retrouver dans le Top 20. Quand il joue son meilleur tennis, comme en 2017, David est un top joueur. Après, 15, 20, peut-être même 10, parfois cela dépend d’un match ou d’un résultat, quart ou demi dans un Grand Chelem. Mais le niveau du Top 20 mondial, je suis persuadé qu’il l’a. Et si tout se passe bien, il y reviendra logiquement. »