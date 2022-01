Tennis: la lauréate de 18 titres du Grand Chelem, Chris Evert, révèle être atteinte d’un cancer

Elle a annoncé la nouvelle sur Twitter : « Je voulais annoncer qu’un cancer de l’ovaire de stade 1 a été diagnostiqué chez moi. Je me sens très chanceuse qu’il ait été repéré à temps et j’attends des résultats positifs de mon traitement chimiothérapique », a écrit Evert, âgée de 67 ans.

« Merci de respecter mon besoin de me concentrer sur ma santé et mon traitement. Vous me verrez apparaître depuis chez moi à certains moments pendant la couverture de l’Open d’Australie par ESPN », a conclu celle qui est consultante pour le géant des médias sportifs.

Sur le site internet de la chaîne, Chris Evert a d’ailleurs donné de plus amples détails concernant le combat qu’elle mène.

Son cancer, plus précisément de stade 1C, ce qui veut dire qu’il se trouve dans un ou les deux ovaires, a été découvert à la suite d’une hystérectomie préventive début décembre. Il n’a pas été détecté ailleurs dans son corps.

Elle a entamé cette semaine la première de ses six séances de chimiothérapie.

Sa soeur est décédée du même cancer

Sa soeur cadette Jeanne Evert Dubin, également ancienne joueuse de tennis professionnelle, est décédée à 62 ans en février 2020, d’un cancer des ovaires.

« Quand je vais en chimio, elle est mon inspiration. Elle va m’aider à surmonter cette épreuve », a confié Chris Evert qui a été opérée une seconde fois le 13 décembre, l’hystérectomie initiale ayant révélé la présence de cellules malignes et d’une tumeur provenant de la trompe de Fallope gauche.

Après cette deuxième intervention, les examens pathologiques sont revenus négatifs : le cancer a été enlevé. Après la chimiothérapie, « il y a plus de 90 % de chances » que son cancer ne revienne jamais, lui a assuré son chirurgien.

Chris Evert, qui a souhaité témoigner « afin d’aider d’autres » femmes, est une des plus grandes joueuses de tennis de l’histoire, connue pour son jeu précis, son sang-froid et sa rivalité avec Martina Navratilova sur les courts.