Silvio Proto avant le Clasico de ce dimanche: «Je vois un Anderlecht dominant face au Standard» (vidéos)

Consultant chez Eleven Sport, l’ex Anderlechtois Silvio Proto profite désormais des petits plaisirs de la vie et s’en réjouit. À l’aube du Clasico entre Anderlecht et le Standard ce dimanche, nous l’avons rencontré pour recueillir ses impressions.

Comment se passe votre après carrière est-ce que vous profitez enfin de la vie ?

Proto : « J’ai enfin découvert la vie, lorsque j’étais footballeur je ne vivais que pour le foot. Maintenant, j’apprends les plaisirs de la vie : un bon verre de vin, une bonne frite (rires) de temps en temps, voir les amis qui m’ont beaucoup manqué pendant tout ce temps, aller conduire les enfants à l’école. Je suis plus heureux maintenant que quand je jouais »

Vous êtes consultant chez Eleven, ici en vue de ce Clasico c’est toujours un match un peu particulier pour vous. Comment est-ce que vous l’imaginez ?

Proto : « Je me dois d’être tout à fait neutre et impartial. Après, mon cœur sera toujours mauve mais je commente les choses de manière impartiale. Là, je vois une victoire d’Anderlecht au vu des derniers matchs, dans leur manière de jouer. Vincent Kompany a son système et il le garde. Il a ses 11 titulaires depuis 4 ou 5 matchs. Ils encaissent encore assez facilement mais tirent beaucoup au but et ayant la main sur le jeu, je vois un Anderlecht dominant. Le Standard, lui, en contre-attaque peut faire mal et ils ont un super gardien Bodart que j’apprécie fortement. »