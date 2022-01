Coronavirus: il y a encore près de 15% des infections liées au variant delta

D’après les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano, entre le 5 et le 11 janvier, le variant omicron représentait 86,4 % des infections. Les prévisions selon lesquelles le variant omicron serait entièrement dominant à la fin de l’année dernière ne se sont dès lors pas complètement réalisées. « On estime à 15 % le nombre de nouvelles contaminations par le variant delta. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, cela dépend de la façon dont on voit les choses. Il semblerait toutefois que delta soit plus pathogène qu’omicron », a souligné Dirk Ramaekers, le chef de la Taskforce vaccination, samedi lors d’un point presse.