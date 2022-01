Une splendide frappe enroulée de Kevin De Bruyne offre la victoire à Manchester City contre Chelsea (vidéo)

Le Diable rouge a une nouvelle fois étalé toute sa classe avec un but exceptionnel en Premier League.

Dans le duel de Diables rouges Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku, c’est le maître à jouer de Manchester City qui s’est montré décisif lors du choc contre Chelsea. Un but de grande classe qui permet à City de s’imposer 1-0 et creuser encore plus l’écart en tête du championnat d’Angleterre.

Sur un ballon dégagé par le gardien Kepa, les Cityzens récupèrent le cuir qui finit par atterrir dans les pieds de KDB. Le Belge résiste aux Blues, se faufile dans l’axe et, trouvant une faille, décoche une frappe lumineuse à 20 mètres du but.