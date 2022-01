Le match Seraing - Union arrêté à la mi-temps (0-2) à cause du brouillard (vidéos)

Le match de reprise entre Seraing et l’Union n’a pas pu aller à son terme en raison des conditions météo.

La rencontre entre Seraing et l’Union Saint-Gilloise, comptant pour la 22e journée de la Jupiler Pro League, samedi, a été arrêtée après la fin de la première mi-temps en raison du brouillard qui réduit fortement la visibilité sur le terrain et ne reprendra pas samedi. L’Union menait 0-2 à la pause et était réduit à 10 depuis la 13e minute de jeu.